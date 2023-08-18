Кто получит премию 50 тысяч гривен

Размер премии для военнослужащего определяется в соответствии с его должностью, родом деятельности, сроком службы. Военные имеют право на выплаты от 2 350 гривен и до 100 тысяч гривен.

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Кому дадут надбавку 50 тысяч гривен:

  • руководящий состав НАБУ;
  • работники ГСЧС;
  • полицейские, осуществляющие оборонную деятельность или выполняющие специальные задания в зоне боевых действий или на прифронтовой территории.

Какие еще выплаты получают украинские военные

Выплаты 30 тысяч гривен получают:

  • служащие ГСЧС;
  • полицейские, которые помогают осуществлять обеспечение войск и осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях;
  • сотрудники НАБУ;
  • военные, осуществляющие специальные задачи по защите страны от россиян.

100 тысяч гривен получают:

  • военные, находящиеся в плену или зафиксированные как пропавшие без вести;
  • воины, которые проходят реабилитацию и лечение, даже за границей;
  • в результате смерти военнослужащего, такую выплату получает его семья.

Дополнительные выплаты для украинских военных:

  • курсанты в учебных заведениях военного толка – 2 350 гривен;
  • срочники – 6 тысяч гривен;
  • инструкторы учебно-тренировочных воинских частей – от 15 до 30 тысяч гривен;
  • военные, которых командиры забрали в распоряжение во время лечения – 20 100 гривен