Кто получит премию 50 тысяч гривен

Размер премии для военнослужащего определяется в соответствии с его должностью, родом деятельности, сроком службы. Военные имеют право на выплаты от 2 350 гривен и до 100 тысяч гривен.

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Кому дадут надбавку 50 тысяч гривен:

руководящий состав НАБУ;

работники ГСЧС;

полицейские, осуществляющие оборонную деятельность или выполняющие специальные задания в зоне боевых действий или на прифронтовой территории.

Заметьте! На размер выплат напрямую влияют боевые задачи, получаемые военнослужащим от командования. Увеличенные выплаты имеют бойцы, осуществляющие более опасную для жизни и здоровья деятельность.

Какие еще выплаты получают украинские военные

Выплаты 30 тысяч гривен получают:

служащие ГСЧС;

полицейские, которые помогают осуществлять обеспечение войск и осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях;

сотрудники НАБУ;

военные, осуществляющие специальные задачи по защите страны от россиян.

100 тысяч гривен получают:

военные, находящиеся в плену или зафиксированные как пропавшие без вести;

воины, которые проходят реабилитацию и лечение, даже за границей;

в результате смерти военнослужащего, такую выплату получает его семья.

Дополнительные выплаты для украинских военных: