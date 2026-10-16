Виплати для І групи інвалідності: чи нарахують у листопаді збільшені суми

Держава гарантує фінансову підтримку громадянам, які втратили працездатність, проте підсумкові суми у гаманцях можуть суттєво відрізнятися. Навіть за наявності однакового статусу, фінальний розмір допомоги розраховується за індивідуальними критеріями.

Які суми нарахують особам з І групою інвалідності

Українці, яким призначено І групу інвалідності, мають право на найвищий відсоток компенсації від держави. Їм автоматично нараховують 100% від потенційної пенсії за віком, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Проте масового підвищення цих виплат у жовтні 2026 року не передбачається. Гроші нараховуватимуть за чинними правилами, а остаточний розмір фінансової допомоги визначається суто індивідуально.

Від чого залежить фінальний розмір виплат

Навіть з однаковою групою інвалідності суми у людей різняться. Ключову роль у розрахунках відіграють два фактори: накопичений страховий стаж та рівень офіційної зарплати до моменту втрати працездатності.

Водночас уряд зафіксував жорстку нижню межу, щоб захистити найвразливіших громадян. Якщо після всіх формул сума виходить меншою за 2 595 гривень, держава автоматично "підтягує" її до цього рівня, втім якщо ж у людини взагалі немає страхового стажу, замість пенсії їй призначають державну соціальну допомогу.

Зауважте! У 2026 році також становить 100% прожиткового мінімуму – ті ж 2 595 гривень.

Які додаткові пільги зберігаються за цією категорією

Окрім прямих грошових виплат, особи з інвалідністю зберігають право на критично важливі соціальні пільги, які суттєво економлять родинний бюджет. Зокрема, йдеться про безкоштовний проїзд у громадському транспорті та доступ до різноманітної медичної допомоги.

Нагадаємо, що українська пенсійна система передбачає низку додаткових бонусів, які можуть суттєво збільшити щомісячний дохід. Як ми писали раніше, пенсіонери, які досягли 70-річного віку, автоматично отримують вікову надбавку від 300 до 570 гривень.

Крім того, для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи діють значно вищі гарантії. Наприклад, ліквідатори з І групою інвалідності можуть отримувати понад 20 000 гривень щомісяця.