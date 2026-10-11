Кому з українців перерахують виплати у жовтні

У жовтні 2026 року загального перерахунку виплат не буде, однак пенсіонери віком від 80 років отримають щомісячну доплату за віком у розмірі 570 гривень. На таку підтримку можуть розраховувати громадяни, чия загальна пенсія не перевищує 10 340,35 гривні, повідомляє Пенсійний фонд України.

Зауважимо, ця доплата призначається пенсіонерам після досягнення 70 років. Розмір щомісячної компенсації залежить від вікової категорії отримувача:

Пенсіонерам від 70 до 74 років нараховують 300 гривень;

Для людей віком від 75 до 79 років виплата становить 456 гривень;

Пенсіонери від 80 років і старше отримують максимальну доплату – 570 гривень.

Зверніть увагу! Головна умова для нарахування такої доплати: людина повинна отримувати саме пенсію за віком.

У перший місяць після досягнення вказаного віку компенсацію виплачують пропорційно від дати народження. Повну суму нараховують одразу лише у випадку, якщо день народження особи припадає на 1-ше число місяця.

Для отримання цієї доплати, жодних заяв чи додаткових візитів до відділень ПФУ робити не потрібно. Надбавка призначається в автоматичному режимі на основі даних Державного реєстру застрахованих осіб під час формування відомостей.

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До слова, розмір пенсії в Україні залежить від багатьох факторів. Зокрема, кількості набутого стажу. Також вагому роль грає дохід особи. Важливим є і вік виходу на заслужений відпочинок.