Какие суммы будут начислены лицам с I группой инвалидности

Украинцы, которым назначена I группу инвалидности, имеют право на максимальный процент компенсации от государства. Им автоматически начисляют 100% от потенциальной пенсии по возрасту, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

Однако массового повышения этих выплат в октябре 2026 года не предвидится. Деньги будут начисляться по действующим правилам, а окончательный размер финансовой помощи определяется строго индивидуально.

От чего зависит окончательный размер выплат

Даже при одинаковой группе инвалидности суммы у людей различаются. Ключевую роль в расчетах играют два фактора: накопленный страховой стаж и уровень официальной зарплаты до момента потери трудоспособности.

В то же время правительство зафиксировало жесткий нижний предел, чтобы защитить наиболее уязвимых граждан. Если после всех вычислений сумма оказывается меньше 2 595 гривен, государство автоматически "подтягивает" ее до этого уровня; однако если у человека вообще нет страхового стажа, вместо пенсии ему назначают государственную социальную помощь.

Обратите внимание! В 2026 году она также составляет 100% прожиточного минимума – те же 2 595 гривен.

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Какие дополнительные льготы сохраняются для этой категории

Помимо прямых денежных выплат, лица с инвалидностью сохраняют право на крайне важные социальные льготы, которые существенно экономят семейный бюджет. В частности, речь идет о бесплатном проезде в общественном транспорте и доступе к разнообразной медицинской помощи.

Напомним, что украинская пенсионная система предусматривает ряд дополнительных бонусов, которые могут существенно увеличить ежемесячный доход. Как как мы уже писали ранее, пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, автоматически получают возрастную надбавку от 300 до 570 гривен.

Кроме того, для пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы действуют значительно более высокие гарантии. Например, ликвидаторы с I группой инвалидности могут получать более 20 000 гривен ежемесячно.