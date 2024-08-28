Як пенсіонерам за кордоном не залишитись без пенсії у вересні

Відповідно до нового закону, пенсіонери які проживають за кордоном, тепер зобов'язані щороку проходити ідентифікацію. Для чого це потрібно, читайте далі.

Як уникнути втрати пенсії, якщо пенсіонер за кордоном

Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт, який розширює підстави для припинення виплати пенсій. Відтепер пенсіонери, що мешкають за кордоном, зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію. У разі невиконання цієї вимоги у встановлений термін, виплата пенсії може бути припинена.

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Відповідно до документа, пенсійні виплати нараховуватимуться на поточні рахунки в банках, розташованих на території України, за умови щорічної фізичної ідентифікації пенсіонера до 31 грудня. У разі, якщо ідентифікація не буде пройдена в зазначений термін, виплату пенсії буде призупинено.

Що таке фізична ідентифікація Фізична ідентифікація – це процедура, яка дозволяє точно встановити особу людини. Вона проводиться у відділеннях Пенсійного фонду у випадках, коли пенсіонер не пройшов ідентифікацію в банку, де отримує пенсію.

Процедура може бути здійснена в органах Пенсійного фонду або через особистий електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. Альтернативно, можна скористатися відеоконференцзв’язком або підтвердити особисту присутність у консульській установі.