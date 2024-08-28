Як уникнути втрати пенсії, якщо пенсіонер за кордоном

Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт, який розширює підстави для припинення виплати пенсій. Відтепер пенсіонери, що мешкають за кордоном, зобов’язані проходити фізичну ідентифікацію. У разі невиконання цієї вимоги у встановлений термін, виплата пенсії може бути припинена.

Читайте також: Хто з пенсіонерів має право на благодійну пенсію

Відповідно до документа, пенсійні виплати нараховуватимуться на поточні рахунки в банках, розташованих на території України, за умови щорічної фізичної ідентифікації пенсіонера до 31 грудня. У разі, якщо ідентифікація не буде пройдена в зазначений термін, виплату пенсії буде призупинено.

Що таке фізична ідентифікація Фізична ідентифікація – це процедура, яка дозволяє точно встановити особу людини. Вона проводиться у відділеннях Пенсійного фонду у випадках, коли пенсіонер не пройшов ідентифікацію в банку, де отримує пенсію.

Процедура може бути здійснена в органах Пенсійного фонду або через особистий електронний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. Альтернативно, можна скористатися відеоконференцзв’язком або підтвердити особисту присутність у консульській установі.