Как избежать потери пенсии, если пенсионер за границей

Верховная Рада приняла новый законопроект, который расширяет основания для прекращения выплаты пенсий. Отныне пенсионеры, проживающие за рубежом, обязаны проходить физическую идентификацию. В случае невыполнения этого требования в установленный срок, выплата пенсии может быть прекращена.

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Согласно документу, пенсионные выплаты будут начисляться на текущие счета в банках, расположенных на территории Украины, при условии ежегодной физической идентификации пенсионера до 31 декабря. В случае, если идентификация не будет пройдена в указанный срок, выплату пенсии будет приостановлено.

Что такое физическая идентификация Физическая идентификация – это процедура, которая позволяет точно установить личность человека. Она проводится в отделениях Пенсионного фонда в случаях, когда пенсионер не прошел идентификацию в банке, где получает пенсию.

Процедура может быть осуществлена в органах Пенсионного фонда или через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи. Альтернативно, можно воспользоваться видеоконференцсвязью или подтвердить личное присутствие в консульском учреждении.