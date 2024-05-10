Якщо не встигли набути стаж: яку допомогу отримують такі пенсіонери

Пенсіонер який не набув достатнього страхового стажу, не отримує пенсію. Йому надається щомісячна грошова допомога, але лише за певних умов.

Які виплати надають таким пенсіонерам

Пенсіонери без достатньої кількості стажу можуть розраховувати на тимчасову щомісячну соцдопомогу від держави. Зараз вона складає 2 361 гривні.

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Право на тимчасову допомогу має особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю, за наявності в неї не менш як 15 років страхового стажу,

– йдеться у повідомленні державного порталу.

Така виплата надається після 65-річчя особи. У 63 роки ця допомога призначається, лише, у випадку, якщо пенсіонер має неповний стаж.

Що потрібно для оформлення допомоги

Вказана грошова допомога не надається, якщо особа має додаткові джерела доходу, наприклад, продовжує працювати або займається підприємницькою діяльністю.

Оформлення такої допомоги відбувається через особисте звернення особи. Пенсіонер має подати відповідну заяву у органи соцзахисту. До неї необхідно додати такий пакет документів:

посвідчення особи (паспорт);

ідентифікаційний код;

відомості про майновий стан;

декларація про доходи;

відомості про стан родини (члени родини про яких зазначено у декларації);

довідка про кількість набутого стажу.

Після подачі заяви, комісія розглядає питання про призначення допомоги протягом наступних 10 календарних днів.