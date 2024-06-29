Хто з військових може вийти на пенсію достроково

Ті військові, які отримали статус учасника бойових дій, можуть вийти на заслужений відпочинок раніше, ніж у 60 років. Для них передбачений передчасний вихід на пенсію за віком.

Коли УБД можуть вийти на пенсію

Відомо, що всі учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково. Таким чином чоловіки можуть зробити це після досягнення 55 років зі стажем не менше 25 років. А жінки у віці 50 років зі стажем 20 років страхового стажу.

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Для кожного УБД розмір пенсії розраховується індивідуально. Сума залежить від тривалості набутого страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

Водночас до основного розміру пенсії учасники бойових дій можуть отримувати ще й доплати. Йдеться про такі:

підвищення в розмірі 25% від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність,

грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень,

щомісячна державна адресна допомога до пенсії.

Які потрібні документи на оформлення пенсії

Щомісячна державна адресна допомога виплачується, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 4 958 гривень (це вже з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Список необхідних документів для учасників бойових дій виглядає так:

паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

трудова книжка або документи про стаж (включаючи документи про проходження військової служби),

довідка про заробітну плату, чи грошове забезпечення, по грудень 2016 року (на випадок відсутності даних про заробітну плату в Реєстрі застрахованих осіб),

посвідчення УБД,

довідка про безпосередню участь у заходах, пов'язаних з обороною України, захистом безпеки населення та інтересів держави внаслідок військової агресії російської федерації,

фото.

Подати заяву про призначення пенсії можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або ж зробити це особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.