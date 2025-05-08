Як українцям за кордоном отримувати пенсію

З початком повномасштабної війни українська влада ухвалила закон, який дозволяє пенсіонерам отримати виплати, перебуваючи за кордоном. Пенсію можна отримати на рахунок будь-якого банку України.

Нові правила отримання пенсії за кордоном

З 20 березня порядок отримання пенсій для українців за кордоном спростили, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Відтепер пенсіонери можуть отримати свої виплати на рахунок будь-якого банку України, проте за умови проходження фізичної ідентифікації. Такі вимоги встановили для підтвердження того, що пенсіонер за кордоном живий, і кошти пенсії зі своєї картки отримує саме він.

Способи ідентифікації:

Особисто звернутися до найближчого українського консульства та отримати документ. Потім написати заяву в довільній формі про продовження виплати пенсій та разом з документом відправити поштою на відділення ПФУ за місцем реєстрації;

Віддалено авторизуватися в електронному кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис";

Пройти ідентифікацію по відеозв’язку через Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom.

Які документи потрібні:

Паспорт громадянина України;

Довідка з ідентифікаційним кодом;

Трудова книжка або інші документи, що підтверджують трудовий стаж;

Документи про пільговий характер роботи (у разі оформлення пільгової пенсії);

Довідка про заробітну плату за будь-які 5 років до 30 червня 2000 року (за бажанням);

Документ, що підтверджує особливий статус особи (за наявності);

Свідоцтво про шлюб (у разі зміни прізвища).

Як вперше отримати виплати за кордоном

Українці, які досягли пенсійного віку за кордоном, можуть подати заявку онлайн за допомогою електронного порталу ПФУ.

Кроки оформлення заявки:

Увійдіть у свій кабінет на сайті Пенсійного фонду за допомогою КЕП. Перейдіть до розділу "Заява на призначення пенсії". Заповніть анкету (персональні дані, адресні дані, дані документів, що посвідчують особу, контактні дані тощо). Прикріпіть скан-копії необхідних документів. Підпишіть заяву за допомогою КЕП та надішліть в електронному вигляді до Пенсійного фонду.

Важливо! Після відправлення заява обробляється протягом 10 днів. Відстежувати статус розгляду можна в особистому кабінеті на сайті ПФУ в розділі "Мої звернення".