Для колишніх військових: як змінити банк для отримання пенсії
4 вересня 2024, 12:22Читать новость на русском
Раніше виплату пенсій військовослужбовцям здійснювали лише через "Ощадбанк". Проте нині такі особи можуть змінити банк, який їх обслуговуватиме.
Як змінити банк для виплати пенсій військовим
Для того, щоб змінити банк, потрібно спочатку обрати йому альтернативу.
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Нагадаємо! Це регулюється відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Щоб змінити банк, потрібно виконати наступні кроки:
- На сайті ПФУ треба авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натиснути кнопку "Увійти".
- В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" натиснути "Внесення змін до пенсійної справи".
- У вікні, що відкриється, з переліку заяв оберати опцію "Заява про зміну способу виплати пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
- У заяві, що з’явилася на екрані, заповнити позначені зірочкою поля та вкажіть виплатні реквізити нового банку. За потреби варто завантажити скан-копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
- Надати згоду на передачу та обробку персональних даних. Підтвердити ознайомлення з необхідністю повідомляти органи ПФУ про зміни, які можуть впливати на пенсійне забезпечення.
- Сформувати заяву, підписати її КЕП та надіслати до Фонду.
- Із результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в розділі "Мої звернення" на панелі ліворуч.