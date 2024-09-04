Для колишніх військових: як змінити банк для отримання пенсії

Раніше виплату пенсій військовослужбовцям здійснювали лише через "Ощадбанк". Проте нині такі особи можуть змінити банк, який їх обслуговуватиме.

Як змінити банк для виплати пенсій військовим

Для того, щоб змінити банк, потрібно спочатку обрати йому альтернативу.

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Нагадаємо! Це регулюється відповідно до Закону України від 09.04.1992 № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Щоб змінити банк, потрібно виконати наступні кроки: