Пенсія до 3 тисяч гривень: скільки українців отримує мінімальні виплати
Джерело:ПФУ
У ПФУ сформували статистику щодо розміру пенсій українців. Виявилося, що дуже багато людей отримують пенсію не більшу 3 тисяч гривень.
Скільки українців отримує мінімальну пенсію
Нині в Україні близько 10,5 мільйона пенсіонерів, третина з яких отримують пенсію менш як 3 тисяч гривень. Натомість середній розмір таких виплат становить 5 350 гривень.
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Також статистика показала, що 2,7 мільйона українців продовжують працювати після виходу на законний відпочинок і отримують виплати на рівні 5 614 гривень.
Загалом розподіл розміру пенсій серед українців виглядає так:
- до 3 тисяч гривень – 29,8%;
- 3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;
- 4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;
- 5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;
- понад 10 тисяч гривень – 10,70%.
Як зміниться пенсія у 2024 році
У зв'язку зі зростом прожиткового мінімуму у 2024 році, мінімальна пенсія теж зросте до рівня 2 361 гривні. Паралельно зростуть і наступні виплати:
- максимальна пенсія – до 23 610 гривень;
- виплати за понаднормовий стаж – до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;
- середня пенсія – до 6 тисяч гривень.
Також зростуть надбавки за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соцдопомог.