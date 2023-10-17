Що буде з мінімальною пенсією

Наступного року прожитковий мінімум піднімуть до 2 920 гривень.Тому відповідно зросте і мінімальна пенсія на 268 гривень – до 2 361 гривні.

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Також зростуть такі виплати:

максимальна пенсія – до 23 610 гривень;

виплати за понаднормовий стаж – до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;

середня пенсія – до 6 тисяч гривень.

До слова підвищать і надбавки за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соцдопомог.

Коли проведуть індексацію пенсій

Індексація пенсій запланована на 1 березня 2024 року, як і завжди. Проте Денис Шмигаль розповів, що проведена вона буде за бальною системою.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Наступного року уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета – забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою – це буде не менше 50%.

Також він наголосив, що наступного року пройде вже друга повноцінна індексація виплат з початку повномасштабного вторгнення.

Наступного року плануємо зробити всю індексацію, як і всю солідарну систему більш справедливою, зрозумілою та прозорою. У нарахуванні пенсії буде запроваджено бальну систему, вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, та тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня,

– додав він.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану індексація може і не проводитися, як це було у 2022 році.