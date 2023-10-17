Что будет с минимальной пенсией

В следующем году прожиточный минимум поднимут до 2920 гривен. Поэтому соответственно вырастет и минимальная пенсия на 268 гривен - до 2361 гривны.

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Также возрастут следующие выплаты:

максимальная пенсия – до 23 610 гривен;

выплаты за сверхурочный стаж – до 23,6 гривны за каждый дополнительный год;

средняя пенсия – до 6 тысяч гривен.

К слову повысят и надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и размеры разных соцпомощей.

Когда проведут индексацию пенсий

Индексация пенсий запланированная на 1 марта 2024, как и всегда. Однако Денис Шмигаль рассказал, что проведена она будет по балльной системе.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины В следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель – обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей – это будет не менее 50%.

Также он подчеркнул, что в следующем году пройдет уже вторая полноценная индексация выплат с начала полномасштабного вторжения.

В следующем году планируем сделать всю индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной. В начислении пенсии будет введена балльная система, она выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня,

– добавил он.

Обратите внимание! Во время военного положения индексация может и не производиться, как это было в 2022 году.