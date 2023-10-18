Скільки українців отримує мінімальну пенсію

Нині в Україні близько 10,5 мільйона пенсіонерів, третина з яких отримують пенсію менш як 3 тисяч гривень. Натомість середній розмір таких виплат становить 5 350 гривень.

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Також статистика показала, що 2,7 мільйона українців продовжують працювати після виходу на законний відпочинок і отримують виплати на рівні 5 614 гривень.

Загалом розподіл розміру пенсій серед українців виглядає так:

до 3 тисяч гривень – 29,8%;

3 – 4 тисячі гривень – 21,25%;

4 – 5 тисяч гривень – 14,9%;

5 – 10 тисяч гривень – 23,21%;

понад 10 тисяч гривень – 10,70%.

Як зміниться пенсія у 2024 році

У зв'язку зі зростом прожиткового мінімуму у 2024 році, мінімальна пенсія теж зросте до рівня 2 361 гривні. Паралельно зростуть і наступні виплати:

максимальна пенсія – до 23 610 гривень;

виплати за понаднормовий стаж – до 23,6 гривні за кожен додатковий рік;

середня пенсія – до 6 тисяч гривень.

Також зростуть надбавки за особливі заслуги, доплати ветеранам війни та розміри різних соцдопомог.