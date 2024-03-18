На заслужений відпочинок швидше: хто може достроково вийти на пенсію

Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Це, зокрема, особи з інвалідністю, військовослужбовці, ліквідатори Чорнобильської катастрофи та інші.

Хто може піти на пенсію раніше

Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", українці можуть вийти на пенсію за віком у 60 років, якщо мають щонайменше 31 рік трудового стажу. Для тих, у кого стаж менше, вік виходу на пенсію збільшується до 63 або 65 років.

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Однак деякі категорії осіб можуть отримати пенсію раніше вказаного терміну.

Серед них:

люди з інвалідністю по зору I групи. Але на пенсію вони можуть вийти не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку;

жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю;

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення;

дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули;

ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконавці інтернаціонального обов'язку;

особи передпенсійного віку, яким розірвано трудовий договір у зв'язку зі станом здоров'я;

працівники, які працювали у районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них;

люди з рідкісними хворобами.

Як подати заяву

Для подачі заяви на дострокову пенсію до Пенсійного фонду, особі необхідно представити наступні документи:

Заява на отримання дострокової пенсії. Посвідчення особи (оригінал та його копія). Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП). Довідка про доходи за період страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Додатково можуть знадобитися такі документи: