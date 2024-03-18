Достроковий вихід на пенсію: хто з українців має на це право

Деякі українці мають право на дострокову пенсію, якщо їхній стан здоров'я або соціальний статус відповідає певним вимогам. Якщо в громадянина є можливість піти на пенсію раніше, він має подати заяву та відповідні документи до Пенсійного фонду України.

Хто може вийти на пенсію достроково

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" українці можуть отримати пенсію у віці 60 років, якщо вони мають принаймні 31 рік трудового стажу. Якщо стаж менший, вік виходу на пенсію збільшується до 63 або 65 років.

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Проте деякі групи українців можуть вийти на пенсію раніше за спеціальними умовами, визначеними в зазначеному законі.

Ці групи охоплюють:

Людей з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.

Жінок, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.

Військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.

Дружин чи чоловіків військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.

Ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи чи осіб, що виконували інтернаціональний обов'язок.

Осіб передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.

Осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.

Людей, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.

Як оформити заяву

Для подання заяви на дострокову пенсію у ПФУ потрібно надати такі документи:

Заява на отримання дострокової пенсії. Посвідчення особи (оригінал та його копія). Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи. Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП). Довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

ПФУ також може вимагати такі документи:

Довідка про надбавки до пенсії.

Копія посвідчень, що підтверджують право на пільги.

Свідоцтво про одруження.

Довідка з податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює).

Свідоцтво про народження дитини.

Документи можна подати до Пенсійного фонду особисто, поштою або через вебсайт.