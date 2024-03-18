Хто може вийти на пенсію достроково
Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" українці можуть отримати пенсію у віці 60 років, якщо вони мають принаймні 31 рік трудового стажу. Якщо стаж менший, вік виходу на пенсію збільшується до 63 або 65 років.
Читайте також Перерахунок пенсій: як змінилися виплати українців з 1 березня
Проте деякі групи українців можуть вийти на пенсію раніше за спеціальними умовами, визначеними в зазначеному законі.
Ці групи охоплюють:
- Людей з інвалідністю зору I групи. Однак їм дозволяється вийти на пенсію не раніше ніж за 10 років до досягнення пенсійного віку чоловікам і за 15 років – жінкам.
- Жінок, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до віку восьми років, а також матерів дітей з інвалідністю.
- Військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які брали участь у бойових діях або дістали інвалідність унаслідок поранення.
- Дружин чи чоловіків військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу правоохоронних органів, які загинули, за умови, що вони не одружилися повторно.
- Ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи чи осіб, що виконували інтернаціональний обов'язок.
- Осіб передпенсійного віку, із якими був розірваний трудовий договір через їхній стан здоров'я.
- Осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі або аналогічних місцевостях.
- Людей, які страждають на рідкісні захворювання, зокрема гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційних карликів та інших.
Як оформити заяву
Для подання заяви на дострокову пенсію у ПФУ потрібно надати такі документи:
- Заява на отримання дострокової пенсії.
- Посвідчення особи (оригінал та його копія).
- Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.
- Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).
- Довідка про доходи протягом страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
ПФУ також може вимагати такі документи:
- Довідка про надбавки до пенсії.
- Копія посвідчень, що підтверджують право на пільги.
- Свідоцтво про одруження.
- Довідка з податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює).
- Свідоцтво про народження дитини.
Документи можна подати до Пенсійного фонду особисто, поштою або через вебсайт.