Кто может выйти на пенсию досрочно

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" украинцы могут получить пенсию в возрасте 60 лет, если они имеют по крайней мере 31 год трудового стажа. Если стаж меньше, возраст выхода на пенсию увеличивается до 63 или 65 лет.

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Однако некоторые группы украинцев могут выйти на пенсию раньше по специальным условиям, определенным в указанном законе.

Эти группы включают:

Людей с инвалидностью зрения I группы. Однако им разрешается выйти на пенсию не ранее чем за 10 лет для мужчин и за 15 лет для женщин до достижения пенсионного возраста.

Женщин, которые родили 5 и более детей и воспитали их до возраста восьми лет, а также матерей детей с инвалидностью.

Военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность вследствие ранения.

Жен или мужей военнослужащих, погибших лиц начальствующего и рядового состава правоохранительных органов при условии, что они не женились повторно.

Ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы или лиц, выполнявших интернациональный долг.

Лиц предпенсионного возраста, с которыми был расторгнут трудовой договор по их состоянию здоровья.

Лиц, которые работали в районах Крайнего Севера или аналогичных местностях.

Людей, которые страдают редкими заболеваниями, такими как гипофизарный нанизм (лилипуты), диспропорциональных карликов и других.

Как оформить заявление

Для подачи заявления на досрочную пенсию в ПФУ нужно предоставить следующие документы:

Заявление на получение досрочной пенсии. Удостоверение личности (оригинал и его копия). Документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы. Справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПП). Справка о доходах в течение страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

ПФУ также может требовать следующие документы:

Справка о надбавках к пенсии.

Копия удостоверений, подтверждающих право на льготы.

Свидетельство о браке.

Справка из налоговой об отсутствии доходов (если лицо не работает).

Свидетельство о рождении ребенка.

Документы можно подать в Пенсионный фонд лично, по почте или через веб-сайт.