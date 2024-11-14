Без пенсії у грудні: хто може лишитися без виплат

У грудні частина пенсіонерів може лишитися без виплат. Проте це стосується лише тих, хто не виконує вимоги від ПФУ.

Хто залишиться без пенсій у грудні

Пенсіонери зі статусом ВПО, який був отриманий до повномасштабного вторгнення, можуть лишитися без виплат, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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З 2022 року пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожних пів року. Якщо цього не зробити, ПФУ може заморозити виплати.

Пройти ідентифікацію можна через: