Без пенсії у грудні: хто може лишитися без виплат
14 листопада 2024, 16:20Читать новость на русском
У грудні частина пенсіонерів може лишитися без виплат. Проте це стосується лише тих, хто не виконує вимоги від ПФУ.
Хто залишиться без пенсій у грудні
Пенсіонери зі статусом ВПО, який був отриманий до повномасштабного вторгнення, можуть лишитися без виплат, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Читайте також У якому місті України живуть найбагатші пенсіонери
З 2022 року пенсіонери зі статусом ВПО мають проходити ідентифікацію кожних пів року. Якщо цього не зробити, ПФУ може заморозити виплати.
Пройти ідентифікацію можна через:
- Особистий візит до відділення “Ощадбанку” або сервісного центру Пенсійного фонду України з паспортом.
- Онлайн-ідентифікацію через кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпис.
- Відеозв’язок з представником ПФУ.
- Відвідування закордонної дипломатичної установи (для тих, хто перебуває за кордоном).