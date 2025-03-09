Укр Рус
Економіка Соцвиплати Пенсійна система Італії: які відмінності від української
9 березня, 08:00
2

Пенсійна система Італії: які відмінності від української

Марина Ясінська
Основні тези
  • Італійські пенсіонери отримують трудову та соціальну пенсії, причому мінімальний вік виходу на пенсію - 62 роки, а стаж - 38 років.
  • Мінімальна пенсія в Італії становить близько 780 €.

Пенсійна італійська система пройшла безліч змін та реформ за останні десятиліття. Національний інститут соціального забезпечення та фонди гарантують пенсіонерам цієї країни гарний рівень життя.

Пенсійні виплати в Італії

Італійські пенсіонери можуть розраховувати на два різновиди виплат: трудову та соціальну пенсію. В свою чергу вони різняться своєю багатоаспектністю, передає 24 Канал із посиланням на Migrant.Biz.ua

Читайте також У кого з пенсіонерів зросте пенсія на більш як 500 гривень у березні

Так вийти на пенсію можуть ті італійці, які сягнули позначки 66 років. Однак є варіант отримання пенсійних виплат із 62 років.

При цьому трудовий стаж повинен складати не менше 38 років. Відповідний закон підписав президент Сердж Маттарела.

Варто зауважити! Час виходу на пенсію в Італії можна розрахувати за спеціальною формулою із відсотковою квотою. При цьому додається вік громадянина (ВГ) та трудовий стаж (ТС). В сумі вони мають дорівнювати 100.

На яку суму виплат можуть розраховувати італійські пенсіонери

Додатково Італія дбає про соціально вразливі верстви населення. Наприклад, у країні передбачені пенсії по інвалідності та малозабезпеченим сім'ям, літнім людям без доходу.  А розмір мінімальної пенсії в Італії може сягати близько 780 євро.