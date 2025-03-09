Пенсійні виплати в Італії

Італійські пенсіонери можуть розраховувати на два різновиди виплат: трудову та соціальну пенсію. В свою чергу вони різняться своєю багатоаспектністю, передає 24 Канал із посиланням на Migrant.Biz.ua

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Так вийти на пенсію можуть ті італійці, які сягнули позначки 66 років. Однак є варіант отримання пенсійних виплат із 62 років.

При цьому трудовий стаж повинен складати не менше 38 років. Відповідний закон підписав президент Сердж Маттарела.

Варто зауважити! Час виходу на пенсію в Італії можна розрахувати за спеціальною формулою із відсотковою квотою. При цьому додається вік громадянина (ВГ) та трудовий стаж (ТС). В сумі вони мають дорівнювати 100.