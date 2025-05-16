Вища за середню: на яку пенсію може розраховувати українець із зарплатою 30 000 гривень

Українці, які заробляють 30 000 гривень, зможуть отримувати пенсію вищу за середню, адже мають відповідну зарплату. Розмір виплат залежитиме від стажу та віку виходу на пенсію.

Яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 30 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 11 503 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 13 574 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 14 954 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 9 860 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 11 634 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 12 818 гривень.

Інший розмір виплати матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Який мінімальний та максимальний розмір пенсії

Мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 361 гривня. Також до пенсій встановлюються щомісячні доплати у розмірі, щоб пенсійні виплати не були нижче:

непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу роботи – 3 038 гривень;

непрацюючим пенсіонерам у віці від 65 років і більше, при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок – 3 758 гривень;

пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок – 3 323 гривень;

пенсіонерам у віці від 70 до 80 років, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок – 3 613 гривень;

пенсіонерам у віці від 75 до 80 років, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок – 3 613 гривень;

пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок – 3 758 гривень;

особам з інвалідністю І групи, незалежно від віку та стажу роботи – 3 323 гривень.

Максимальний розмір пенсії становить 23 610 гривень.