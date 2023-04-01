Пенсію можуть врізати удвічі: кому з пенсіонерів це загрожує

В Україні на законодавчому рівні дозволено стягувати до 50% від розміну пенсії, якщо є відповідне судове рішення, або ж виконавчих написів нотаріусів та інших документів.

Через що можуть стягнути до 50% від пенсії

Вирахування з пенсійних виплат обчислюється від суми, належиться пенсіонеру до виплати. Відсоток може коливатись від 20 до 50%.

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З пенсії може бути відраховано не більше 50% її розміру:

на утримання членів сім’ї (аліменти);

на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;

на відшкодування пенсіонером збитків, завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;

на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.

Яка зараз пенсія в Україні

У березні понад 10 мільйонам українців проіндексували пенсії, ще 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів перерахують виплати у квітні.

Середній розмір березневої індексації склав від 400 до 700 гривень, а максимальний розмір склав 1 500 гривень.

З інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії.

Мінімальна пенсія в Україні, як і максимальна, прив'язана ла до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2023 році складає 2 093 гривні. До слова, таку пенсію у березні проіндексували на 100 гривень.