Пенсію можуть врізати удвічі: кому з пенсіонерів це загрожує
1 квітня 2023, 09:25Читать новость на русском
В Україні на законодавчому рівні дозволено стягувати до 50% від розміну пенсії, якщо є відповідне судове рішення, або ж виконавчих написів нотаріусів та інших документів.
Через що можуть стягнути до 50% від пенсії
Вирахування з пенсійних виплат обчислюється від суми, належиться пенсіонеру до виплати. Відсоток може коливатись від 20 до 50%.
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З пенсії може бути відраховано не більше 50% її розміру:
- на утримання членів сім’ї (аліменти);
- на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств та організацій;
- на відшкодування пенсіонером збитків, завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров’ю, а також у зв’язку зі смертю потерпілого;
- на повернення отриманих зайвих сум заробітної плати у передбачених законом випадках.
Яка зараз пенсія в Україні
- У березні понад 10 мільйонам українців проіндексували пенсії, ще 2,7 мільйона працюючих пенсіонерів перерахують виплати у квітні.
- Середній розмір березневої індексації склав від 400 до 700 гривень, а максимальний розмір склав 1 500 гривень.
Мінімальна пенсія в Україні, як і максимальна, прив'язана ла до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який у 2023 році складає 2 093 гривні. До слова, таку пенсію у березні проіндексували на 100 гривень.