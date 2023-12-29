Не менше 8 тисяч гривень: хто може розраховувати на такі пенсії
Джерело:ПФУ
Деякі українці мають право не лише на пенсію 8 тисяч гривень, а й на зменшення необхідного віку для виходу на законний відпочинок. Усе залежить від їх участі у певній події.
Хто може вийти на пенсію раніше
Особи, які працювали у зоні Чорнобиля та мають 15 років стажу, можуть вийти на пенсію від 1 до 13 років раніше. Це залежить від тривалості роботи у зоні відчуження.
Читайте також Як отримати пенсію по втраті годувальникаЗверніть увагу! Ці ж особи можуть вийти на пенсію ще на 3 роки раніше, якщо вони брали участь у підземних роботах з ліквідації аварії на ЧАЕС.
До слова, особи, які набули інвалідність внаслідок ЧАЕС, отримують пенсію у розмірі компенсації втраченого заробітку через роботу в зоні відчуження.
Які виплати у "чорнобильців"
Від 1 березня 2023 року встановлені мінімальні рівні пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок ЧАЕС:
- I група – 8 187,48 гривні;
- II група – 6 549,98 гривні;
- III група – 5 048,95 гривні.
Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю отримують:
- I група – 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- II група – 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- III група – 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Також непрацездатні члени родини померлого годувальника, які були на його утриманні, можуть отримувати 50% його пенсії на одну особу, або 100% – на двох осіб порівну.