Хто може вийти на пенсію раніше

Особи, які працювали у зоні Чорнобиля та мають 15 років стажу, можуть вийти на пенсію від 1 до 13 років раніше. Це залежить від тривалості роботи у зоні відчуження.

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Зверніть увагу! Ці ж особи можуть вийти на пенсію ще на 3 роки раніше, якщо вони брали участь у підземних роботах з ліквідації аварії на ЧАЕС.

До слова, особи, які набули інвалідність внаслідок ЧАЕС, отримують пенсію у розмірі компенсації втраченого заробітку через роботу в зоні відчуження.

Які виплати у "чорнобильців"

Від 1 березня 2023 року встановлені мінімальні рівні пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок ЧАЕС:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III група – 5 048,95 гривні.

Нагадаємо! Також вони мають право на додаткові надбавки, які визначаються індивідуально.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю отримують:

I група – 180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

II група – 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

III група – 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також непрацездатні члени родини померлого годувальника, які були на його утриманні, можуть отримувати 50% його пенсії на одну особу, або 100% – на двох осіб порівну.