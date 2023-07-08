Щоб отримати пенсію треба судитися: як українці збільшують свої виплати

Українці незадоволені тим, що ПФУ зловживає своїми повноваженнями та не видає повністю пенсії. Через це вони йдуть до суду та повертають свої гроші з допомогою юристів.

Чому пенсіонери судяться з ПФУ

Адвокатка, яка спеціалізується на пенсійному законодавстві Таміла Шатарська розповіла, що найчастіше українці судяться через:

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ПФУ відмовляється перераховувати розмір пенсії з урахуванням тієї зарплати, яка вигідніша пенсіонеру;

у військових пенсіонерів після підвищення пенсії забирають доплату 2000 гривень;

військовим пенсіонерам обмежують розмір пенсії, оскільки діє норма: пенсія не може бути більшою за 10 прожиткових мінімумів на непрацездатного.

Вона додала, що справи про призначення та перерахунок пенсій є виграшними. Про це свідчить інформація з судового реєстру.

ПФУ не хоче перераховувати виплати

1 червня 2023 року Рівненський окружний районний суд зобов'язав ПФУ перерахувати пенсію місцевому мешканцю з урахуванням розміру зарплати за пізніший період. Під час розрахунку йому чомусь врахували середню зарплату по країні не за три роки перед тим, як він вийшов на пенсію, а за ранній період.

За словами адвокатки ПФУ часто відмовляє перерахувати пенсії на прохання українців. Не рідко вони не можуть собі дозволити послуги адвоката, тому цим і користується установа.

У середньому консультація адвоката коштує близько 1 тисячі гривень, а складання позову до суду – близько 4 тисячі гривень.

На її думку, лише частина пенсіонерів знайде гроші на послуги юристів. Тому для фонду легше порушити права всіх та відновити виплату лише тим, хто знайде кошти для суду.

Спочатку провести самостійно заходи – звернення. По-перше, трудова книжка. Вона обов'язково у вас має бути. Витрачати кошти на запити адвокатів дуже дорого. Зверніться до архіву підприємства, вони зобов'язані зберігати всю інформацію,

– пояснила Шатарська.

Вона додала, що варто спершу самостійно зібрати необхідні документи. В першу чергу, знадобиться трудова книжка, інформація від тих підприємств, на яких ви працювали. Якщо вони перебувають на окупованій території, для обліку стажу доведеться звертатися до суду (якщо стаж не було враховано в електронній системі).