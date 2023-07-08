Почему пенсионеры судятся по ПФУ

Адвокат, специализирующаяся на пенсионном законодательстве Тамила Шатарская рассказала, что чаще всего украинцы судятся из-за:

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ПФУ отказывается перечислять размер пенсии с учетом той зарплаты, которая выгоднее пенсионеру;

у военных пенсионеров после повышения пенсии забирают доплату 2000 гривен;

военным пенсионерам ограничивают размер пенсии, поскольку действует норма: пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов на нетрудоспособного.

Она добавила, что дела о назначении и перерасчете пенсий выигрышны. Об этом свидетельствует информация из судебного реестра.

К примеру! 1 июня 2023 Ровенский окружной районный суд обязал ПФУ перечислить пенсию местному жителю с учетом размера зарплаты за более поздний период. При расчете ему почему-то учли среднюю зарплату по стране не за три года перед тем, как он вышел на пенсию, а за ранний период.

ПФУ не хочет перечислять выплаты

По словам адвоката ПФУ, часто отказывает перечислить пенсии по просьбе украинцев. Не редко они не могут позволить себе услуги адвоката, поэтому этим и пользуется учреждение.

Напомним! В среднем консультации адвоката стоит около 1 тысячи гривен, а составление иска в суд – около 4 тысяч гривен.

По ее мнению, только часть пенсионеров найдет деньги на услуги юристов. Поэтому для фонда легче нарушить права всех и возобновить выплату только тем, кто найдет средства для суда.

Сначала провести самостоятельно мероприятия – обращение. Во-первых, трудовая книжка. Она обязательно у вас должно быть. Тратить средства на запросы адвокатов очень дорого. Обратитесь в архив предприятия, они обязаны хранить всю информацию,

– объяснила Шатарская.

Она добавила, что следует сначала самостоятельно собрать необходимые документы. В первую очередь понадобится трудовая книжка, информация от тех предприятий, на которых вы работали. Если они находятся на оккупированной территории, для учета стажа придется обращаться в суд (если стаж не был учтен в электронной системе).