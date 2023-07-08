Почему пенсионеры судятся по ПФУ
Адвокат, специализирующаяся на пенсионном законодательстве Тамила Шатарская рассказала, что чаще всего украинцы судятся из-за:
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- ПФУ отказывается перечислять размер пенсии с учетом той зарплаты, которая выгоднее пенсионеру;
- у военных пенсионеров после повышения пенсии забирают доплату 2000 гривен;
- военным пенсионерам ограничивают размер пенсии, поскольку действует норма: пенсия не может быть больше 10 прожиточных минимумов на нетрудоспособного.
Она добавила, что дела о назначении и перерасчете пенсий выигрышны. Об этом свидетельствует информация из судебного реестра.
ПФУ не хочет перечислять выплаты
По словам адвоката ПФУ, часто отказывает перечислить пенсии по просьбе украинцев. Не редко они не могут позволить себе услуги адвоката, поэтому этим и пользуется учреждение.
По ее мнению, только часть пенсионеров найдет деньги на услуги юристов. Поэтому для фонда легче нарушить права всех и возобновить выплату только тем, кто найдет средства для суда.
Сначала провести самостоятельно мероприятия – обращение. Во-первых, трудовая книжка. Она обязательно у вас должно быть. Тратить средства на запросы адвокатов очень дорого. Обратитесь в архив предприятия, они обязаны хранить всю информацию,
– объяснила Шатарская.
Она добавила, что следует сначала самостоятельно собрать необходимые документы. В первую очередь понадобится трудовая книжка, информация от тех предприятий, на которых вы работали. Если они находятся на оккупированной территории, для учета стажа придется обращаться в суд (если стаж не был учтен в электронной системе).