Як повернути свої виплати

Якщо так сталося, що особу позбавили її виплат, вона має надати заяву та відповідні документи до ПФУ. Цей процес можна реалізувати у два способи:

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Перший – поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ;

– поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ; Другий – онлайн через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати".

Також потрібно надати копії наступних документів:

паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Чому українців можуть позбавити виплат

У Кабміні зареєстрували законопроєкт №9453, де пропонується розширити список підстав не виплати пенсій. До слова Україна денонсувала угоди щодо пенсійного забезпечення з державами СНД.

Наприклад пропонують припинити виплати пенсіонерам у наступних випадках:

тимчасового проживання за кордоном за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії;

якщо особа визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою в установленому законом порядку;

якщо пенсіонеру надано статус особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, відповідно до ЗУ "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин";

якщо пенсію не отримували протягом 6 місяців поспіль в організаціях, які здійснюють виплату та доставку пенсій, або у разі відсутності протягом 6 місяців поспіль видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які провадиться виплата пенсій;

якщо одержувачі пенсії не проходили фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством.

Нагадаємо! Люди, які живуть на території радіоактивного ураження більше не отримуватимуть доплат до пенсій. Так сталося, бо часто люди з інших областей купують тут будинки та оформлюють собі більші виплати.

Проте це не стосується ліквідаторів аварії та постраждалих пенсіонерів. У ПФУ пояснили, що держава нині немає коштів, щоб покривати потреби цих людей, тому сформувався досить великий борг.