Скільки потрібно працювати, щоб підняли виплати
У Пенсійному фонді пояснили, як відбувається проведення перерахунку виплат пенсіонерам, які працюють.
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Для того, щоб працюючому пенсіонеру підняли виплати має бути виконана одна із умов:
- особа відпрацювала два роки після призначення пенсії;
- якщо відпрацьовано менш як два роки, то після призначення (перерахунку) виплат має минути не менше двох років.
Яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів
У ПФУ пояснили, що пенсіонери, які вихали за кордон, можуть втратити свої виплати по інвалідності. Якщо таке трапилося необхідно надіслати заяву та документи до ПФУ. Це можна зробити у два способи:
- поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ;
- онлайн через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати".
До заяви потрібно додати ще копії таких документів:
- паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);
- реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);
- оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).