Скільки потрібно працювати, щоб підняли виплати

У Пенсійному фонді пояснили, як відбувається проведення перерахунку виплат пенсіонерам, які працюють.

Читайте також Пенсії у липні: у ПФУ розповіли, яка ситуація з нарахуванням виплат

Нагадаємо! У 2023 році було здійснено підвищення виплат для понад 654,9 тисячі працюючих пенсіонерів, проте суму збільшили лише для понад 401 тисячі із них. Середній розмір підвищення становив майже 222 гривні.

Для того, щоб працюючому пенсіонеру підняли виплати має бути виконана одна із умов:

особа відпрацювала два роки після призначення пенсії;

якщо відпрацьовано менш як два роки, то після призначення (перерахунку) виплат має минути не менше двох років.

Яким пенсіонерам можуть припинити виплату коштів

У ПФУ пояснили, що пенсіонери, які вихали за кордон, можуть втратити свої виплати по інвалідності. Якщо таке трапилося необхідно надіслати заяву та документи до ПФУ. Це можна зробити у два способи:

поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ;

онлайн через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" – "Продовження виплати".

До заяви потрібно додати ще копії таких документів: