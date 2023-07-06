Сколько нужно работать, чтобы подняли выплаты

В Пенсионном фонде объяснили, как происходит проведение перерасчета выплат работающим пенсионерам.

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Для того чтобы работающему пенсионеру подняли выплаты должно быть выполнено одно из условий:

  • лицо отработало два года после назначения пенсии;
  • если отработано менее двух лет, то после назначения (перерасчета) выплат должно пройти не менее двух лет.

Каким пенсионерам могут прекратить выплату средств

В ПФУ объяснили, что воспитавшие за границу пенсионеры могут потерять свои выплаты по инвалидности. Если такое случилось, необходимо отправить заявление и документы в ПФУ. Это можно сделать двумя способами:

  • почтой в адрес любого главного управления ПФУ;
  • онлайн через портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты".

К заявлению необходимо добавить еще копии следующих документов:

  • паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
  • оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).