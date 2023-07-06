Сколько нужно работать, чтобы подняли выплаты

В Пенсионном фонде объяснили, как происходит проведение перерасчета выплат работающим пенсионерам.

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Напомним! В 2023 году было осуществлено повышение выплат для более 654,9 тысячи работающих пенсионеров, однако сумму увеличили только для более 401 тысяч из них. Средний размер повышения составил почти 222 гривны.

Для того чтобы работающему пенсионеру подняли выплаты должно быть выполнено одно из условий:

лицо отработало два года после назначения пенсии;

если отработано менее двух лет, то после назначения (перерасчета) выплат должно пройти не менее двух лет.

Каким пенсионерам могут прекратить выплату средств

В ПФУ объяснили, что воспитавшие за границу пенсионеры могут потерять свои выплаты по инвалидности. Если такое случилось, необходимо отправить заявление и документы в ПФУ. Это можно сделать двумя способами:

почтой в адрес любого главного управления ПФУ;

онлайн через портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты".

К заявлению необходимо добавить еще копии следующих документов: