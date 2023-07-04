Почему могут приостановить выплату пенсий
В Пенсионном фонде предупредили, что часть пенсионеров может столкнуться с тем, что им приостановят выплату пенсий. Речь идет о пенсионных выплатах по инвалидности.
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Что делать в таком случае
Для того чтобы пенсионерам продолжили выплачивать пенсии, необходимо послать заявление и документы в Пенсионный фонд. Это можно сделать онлайн и офлайн:
- почтой в адрес любого главного управления Пенсионного фонда;
- онлайн через портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсий" – "Продолжение выплаты".
К заявлению необходимо добавить еще копии следующих документов:
- паспорта (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
- оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живо (предоставляет нотариус).
Как получить две выплаты сразу
Те лица, которым установили инвалидность любой группы с детства (до 18 лет), имеют право на две выплаты, а это социальная помощь и пенсия по потере кормильца. Размер социальной помощи выглядит следующим образом:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (на 2023 год – 2 093 гривен),
- лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума (1 674,40 гривны),
- лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума (1 255,80 гривны),
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70% (1 465,10 гривны).