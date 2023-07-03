Кто может получать две выплаты сразу

В ПФУ рассказали, что лица, которым установили инвалидность любой группы с детства (до 18 лет), имеют право на две выплаты. Они могут одновременно получать социальную помощь и пенсию по потере кормильца, если действительно таковой есть.

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Размер социальной помощи выглядит следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (на 2023 год – 2 093 гривен)

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80 процентов прожиточного минимума (1 674,40 гривны)

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60 процентов прожиточного минимума (1 255,80 гривны)

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет выплачивают 70 процентов (1 465,10 гривны)

Напомним! Этот вопрос регулируется законом "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Почему могут прекратить пенсии по инвалидности

Для некоторых пенсионеров по инвалидности могут прекратить выплаты, если они уехали за границу. Если такое произошло, чтобы продолжить получать деньги, необходимо отправить соответствующие заявление и документы по почте в адрес любого главного управления ПФУ, или через сайт ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсии" - "Продление пенсии".

Вам понадобятся копии следующих документов: