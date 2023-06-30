Почему могут прекратить пенсии по инвалидности
Для некоторых пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности, выплаты могут быть прекращены. Все из-за того, что они уехали за границу, сообщают в Пенсионном фонде.
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В таком случае для того, чтобы приняли решение о продлении выплат, необходимо отправить соответствующие заявление и документы по почте в адрес любого главного управления Пенсионного фонда, или через портал электронных услуг ПФУ в разделе "Заявление на перерасчет пенсии" – "Продление пенсии".
Кроме заявления, требуются копии документов:
- паспорт (при предоставлении ID-карты добавить выписку о месте регистрации);
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию документа о статусе беженца или временной защиты (удостоверенные дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины или нотариально);
- оригинал документа об удостоверении того, что физическое лицо живо.
Кто имеет право сразу на социальную помощь и пенсию
Такие выплаты могут получать лица, которым установили инвалидность в детстве, то есть до 18 лет. Они могут получать социальную помощь в размере:
- 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2 093 грн) – лица с инвалидностью с детства I группы;
- 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 грн) – лица с инвалидностью с детства II группы;
- 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 грн) – лица с инвалидностью с детства III группы;
- 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 грн);
- детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет.