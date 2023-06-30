Чому можуть припинити пенсії по інвалідності
Для деяких пенсіонерів, які отримують пенсії по інвалідності, виплати можуть припинити. Все через те, що вони виїхали за кордон, повідомляють у Пенсійному фонді.
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У такому випадку для того, щоб ухвалили рішення про продовження виплат, необхідно надіслати відповідні заяву та документи поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду, або ж через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсії" – "Продовження пенсії".
Крім заяви, потрібні копії документів:
- паспорт (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);
- реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);
- оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива.
Хто має право одразу на соціальну допомогу й пенсію
Такі виплати можуть отримувати особи, яким встановили інвалідність ще у дитинстві, тобто до 18 років. Вони можуть отримувати соціальну допомогу у розмірі:
- 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 2 093 грн) – особи з інвалідністю з дитинства I групи;
- 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 674,40 грн) – особи з інвалідністю з дитинства II групи;
- 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 255,80 грн) – особи з інвалідністю з дитинства III групи;
- 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (наразі 1 465,10 грн);
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років.