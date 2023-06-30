Кто не получит доплат к пенсии
В ПФУ сообщили, что доплаты не выплатят для пенсионеров, не работающих и проживающих на территории радиоактивного загрязнения. Дело в том, что часто пенсионеры из других областей часто в старости покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии.
Читайте также 10 лет раньше: кто имеет право выйти на пенсию досрочно
Выплаты отменили, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей. Раньше они получали доплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат. Однако на период остановки этой нормы сформировалась задолженность.
Пенсионерам могут не выплатить пенсии
В ПФУ объясняют, что для этого есть несколько причин. Решения о прекращении выплат принимают территориальные органы Пенсионного фонда или суд.
Поэтому пенсии могут лишить из-за:
- назначение пенсионных выплат на основании документов, содержащих ложные сведения;
- смерть личности;
- неполучение пенсионных выплат в течение 6 месяцев;
- другие случаи, предусмотренные законом.