Почему могут не выплачивать пенсию

В Пенсионном фонде объясняют, что на это влияют несколько обстоятельств. Решение же о прекращении выплат принимают территориальные органы Пенсионного фонда или суд.

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Следовательно, пенсию могут прекратить из-за:

назначение пенсионных выплат на основании документов, содержащих ложные сведения;

смерть личности;

неполучение пенсионных выплат в течение 6 месяцев;

другие случаи, предусмотренные законом.

Важно! Пенсию возобновляют по решению территориального органа ПФУ в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий восстановления выплаты.

Пенсия за прошедшее время: как ее выплачивают

Пенсионер, вовремя не получивший выплаты по своей вине, может получить их позже. Начисленные суммы пенсий выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за 3 года до дня обращения за получением пенсии.

Часть суммы неполученной пенсии, но не более чем через 12 месяцев, выплачивается одновременно.

Остальные суммы выплачиваются ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии лица.

Индексация в июле

Напоминаем, что с 1 июля остальным пенсионерам, а именно ученым, чиновникам, работникам местных органов самоуправления и т.п., будет проведена индексация выплат на 19,7%.

Из-за того, что журналисты больше не входят в категорию лиц, получающих пенсию по специальным законам, их повышение выплат было осуществлено в марте этого года.

Сумма, на которую могут рассчитывать лица, составляет от 100 до 1 000 гривен в зависимости от индивидуального размера пенсии.