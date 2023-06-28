Почему могут не выплачивать пенсию

В Пенсионном фонде объясняют, что на это влияют несколько обстоятельств. Решение же о прекращении выплат принимают территориальные органы Пенсионного фонда или суд.

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Следовательно, пенсию могут прекратить из-за:

  • назначение пенсионных выплат на основании документов, содержащих ложные сведения;
  • смерть личности;
  • неполучение пенсионных выплат в течение 6 месяцев;
  • другие случаи, предусмотренные законом.

Пенсия за прошедшее время: как ее выплачивают

Пенсионер, вовремя не получивший выплаты по своей вине, может получить их позже. Начисленные суммы пенсий выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за 3 года до дня обращения за получением пенсии.

  • Часть суммы неполученной пенсии, но не более чем через 12 месяцев, выплачивается одновременно.
  • Остальные суммы выплачиваются ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии лица.

Индексация в июле

Напоминаем, что с 1 июля остальным пенсионерам, а именно ученым, чиновникам, работникам местных органов самоуправления и т.п., будет проведена индексация выплат на 19,7%.

Сумма, на которую могут рассчитывать лица, составляет от 100 до 1 000 гривен в зависимости от индивидуального размера пенсии.