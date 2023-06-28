Кто может получить сразу две выплаты

Лица, которым установили наличие инвалидности до 18 лет, имеют право на социальную помощь в размере:

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лицам с инвалидностью с детства I группы - 100 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2 093 грн);

лицам с инвалидностью с детства II группы - 80 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 грн);

лицам с инвалидностью с детства III группы - 60 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 грн);

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 70 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 грн).

Напомним! Такие выплаты предусмотрены Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Также в ПФУ объяснили, что такие лица могут одновременно получать и пенсию по потере кормильца, если они имеют право на это.

Когда назначается пенсия по потере кормильца

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца при условии, что страховой стаж кормильца в день смерти составляет от 1 до 15 лет в зависимости от возраста лица.

Напомним! Дети умершего получают пенсию независимо от того, были ли они на его иждивении. На двоих или более детей назначается 100% размера пенсии кормильца по возрасту.

Однако если пенсии с учетом всех надбавок не достигает 3 и более лиц семьи 150% прожиточного минимума, то они государство доплатит до пенсии средства в недостающем недостаточном размере.

Чтобы определить размер необходимых выплат на 3 детей, нужно прожиточный минимум (2093 гривны) умножить на 150%.