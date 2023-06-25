Когда назначается пенсия по потере кормильца
Как объясняют в Пенсионном фонде, пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца при условии, когда страховой стаж кормильца в день смерти составляет от 1 до 15 лет в зависимости от возраста лица.
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Однако, если пенсии с учетом всех надбавок не достигает 3 и более лиц семьи 150% прожиточного минимума, то они имеют право на получение государственной помощи ежемесячно до пенсии в недостающем размере.
К примеру ежемесячный размер пенсионных выплат на 3 детей рассчитывают так: размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, а это 2093 гривны, умножают на 150%. В общем получается так, что эта сумма не может быть меньше, чем 3 139,5 гривны.
Какую пенсию по инвалидности получают военные
Размер пенсий для военных зависит от причины обретения инвалидности. Пострадавшие в результате войны могут получить следующие выплаты:
- I группа – 100% от суммы денежного довольствия;
- II группа – 80% от суммы денежного довольствия;
- III группа – 60% от суммы денежного довольствия.