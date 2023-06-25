Коли призначається пенсія по втраті годувальника

Як пояснюють у Пенсійному фонді пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника за умови, коли страховий стаж годувальника у день смерті становить від 1 до 15 років залежно від віку особи.

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Зверніть увагу, що діти померлого годувальника отримують пенсію незалежно, чи були вони на утриманні. Відтак на 2 чи більше дітей призначається 100% розміру пенсії годувальника за віком.

Однак, якщо пенсії з урахуванням усіх надбавок не сягає на 3 та більше осіб сім'ї 150% прожиткового мінімуму, то вони мають право на отримання державної допомоги щомісяця до пенсії у розмірі, якого не вистачає.

Наприклад щомісячний розмір пенсійних виплат на 3 дітей розраховують так: розмір прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а це 2 093 гривні, множать на 150%. Загалом виходить так, що ця сума не може бути меншою, ніж 3 139,5 гривні.

Яку пенсію за інвалідністю отримують військові

Розмір пенсій для військових залежить від причини набуття інвалідності. Ті, хто постраждав внаслідок війни можуть отримати такі виплати:

І група – 100% від суми грошового забезпечення;

II група – 80% від суми грошового забезпечення;

III група – 60% від суми грошового забезпечення.

Важливо! Торік мінімальна пенсія за інвалідністю для військових була не меншою, ніж: І група – 13 604,50 гривень, II група – 10 988,25 гривні, III група – 7 534,80 гривень.