Чому можуть не виплачувати пенсію

У Пенсійному фонді пояснюють, що на це впливає декілька обставин. А рішення про припинення виплат приймають територіальні органи Пенсійного фонду або суд.

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Відтак, пенсію можуть припинити через:

призначення пенсійних виплат на підставі документів, які містять неправдиві відомості;

смерть особи;

неотримання пенсійних виплат протягом 6 місяців;

інші випадки, передбачені законом.

Важливо! Пенсію поновлюють за рішенням територіального органу ПФУ протягом 10 днів після з'ясування обставин та наявності умов для відновлення її виплати.

Пенсія за минулий час: як її виплачують

Пенсіонер, який вчасно не отримав виплати зі своєї вини, може отримати їх пізніше. Нараховані суми пенсій виплачуються за минулий час, але не більше, ніж за 3 роки до дня звернення за отриманням пенсії.

Частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно.

Решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, які не перевищують місячного розміру пенсії особи.

Індексація у липні

Нагадуємо, що з 1 липня решті пенсіонерам, а саме науковцям, чиновникам, працівникам місцевих органів самоврядування тощо, проведуть індексацію виплат на 19,7%.

Через те, що журналісти більше не входять до категорії осіб, які отримують пенсію за спеціальними законами, їхнє підвищення виплат було здійснено у березні цього року.

Сума, на яку можуть розраховувати особи, становить від 100 до 1 000 гривень залежно від індивідуального розміру пенсії.