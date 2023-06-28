Чому можуть не виплачувати пенсію
У Пенсійному фонді пояснюють, що на це впливає декілька обставин. А рішення про припинення виплат приймають територіальні органи Пенсійного фонду або суд.
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Відтак, пенсію можуть припинити через:
- призначення пенсійних виплат на підставі документів, які містять неправдиві відомості;
- смерть особи;
- неотримання пенсійних виплат протягом 6 місяців;
- інші випадки, передбачені законом.
Пенсія за минулий час: як її виплачують
Пенсіонер, який вчасно не отримав виплати зі своєї вини, може отримати їх пізніше. Нараховані суми пенсій виплачуються за минулий час, але не більше, ніж за 3 роки до дня звернення за отриманням пенсії.
- Частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно.
- Решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, які не перевищують місячного розміру пенсії особи.
Індексація у липні
Нагадуємо, що з 1 липня решті пенсіонерам, а саме науковцям, чиновникам, працівникам місцевих органів самоврядування тощо, проведуть індексацію виплат на 19,7%.
Сума, на яку можуть розраховувати особи, становить від 100 до 1 000 гривень залежно від індивідуального розміру пенсії.