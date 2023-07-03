Хто може отримувати дві виплати одразу

У ПФУ розповіли, що ті особи, яким встановили інвалідність будь-якої групи з дитинства (до 18 років), мають право на дві виплати. Вони можуть одночасно отримувати соціальну допомогу та пенсію по втраті годувальника, якщо дійсно такий є.

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Розмір соціальної допомоги виглядає наступним чином:

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік – 2 093 гривень)

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи – 80 відсотків прожиткового мінімуму (1 674,40 гривень)

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60 відсотків прожиткового мінімуму (1 255,80 гривень)

на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70 відсотків (1 465,10 гривень)

Нагадаємо! Це питання регулюється законом "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Чому можуть припинити пенсії по інвалідності

Для деяких пенсіонерів по інвалідності можуть припинити виплати, якщо вони виїхали за кордон. Якщо таке сталося, щоб продовжити отримувати гроші, необхідно надіслати відповідні заяву та документи поштою на адресу будь-якого головного управління ПФУ, або ж через сайт ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсії" – "Продовження пенсії".

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