Право першочергової виплати: хто з пенсіонерів раніше інших отримує виплати

За кожним пенсіонером закріплена індивідуальна дата виплати його грошей і це не просто так. Це потрібно аби деякі категорії населення отримували свої виплати раніше.

Хто отримує пенсію у першу чергу

Щомісяця у період з 4 по 25 число українці отримують свої пенсійні виплати по черзі. В першу чергу гроші отримують наступні категорії населення:

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люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Натомість в останню чергу свою пенсію отримують пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на відпочинок.

Кому проіндексують виплати 1 липня

На початку липня проіндексують виплати для українців, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом. До них належать науковці, чиновники та працівники органів місцевого самоврядування тощо.

Розмір виплат може варіюватися від 100 до 1 000 гривень залежно від розміру пенсії конкретної особи. Індексація становитиме 19,7%

До слова, журналісти більше не належать до тих, хто виходить на пенсію за спеціальним законом, тому індексація виплат для них відбувається за загальними правилами.

Як розрахувати свою майбутню пенсію

Щоб порахувати розмір своїх майбутніх виплат потрібно скористатися наступною формулою: розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати та помножити на коефіцієнт страхового стажу = пенсія.