Отримають від 100 до 1000 гривень надбавки: кого у липні чекають вищі пенсії
3 липня 2023, 18:07Читать новость на русском
Джерело:ТСН
У липні на українців чекає третя й остання індексація пенсій. Проте перерахують виплати не усім, а лише деяким категоріям населення.
Кому підвищать пенсію
Виплати піднімуть на 19,7% отримають колишні працівники наступних професій:
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- держслужбовці;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- народні депутати;
- науковці.
Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність",
– пояснив голова правління ПФУ Євгеній Капінус.
Відповідно розмір потенційної доплати буде залежати від індивідуальної виплати особи. Вона може коливатися від 100 до 1 000 гривень.
Хто не отримає доплат до пенсії
- У ПФУ повідомили, що доплати не виплатять для пенсіонерів, які не працюють та які проживають території радіоактивного забруднення.
- Річ у тому, що часто пенсіонери з інших областей часто на старість купують будинок на територіях радіаційного забруднення, а потім подають заявку на виплату цієї надбавки до пенсії.
- Виплати відмінили, тому що у бюджеті не вистачає коштів на покриття потреб цих людей. Раніше вони отримували доплати у розмірі від 1 до 3 мінімальних зарплат.