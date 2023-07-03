Отримають від 100 до 1000 гривень надбавки: кого у липні чекають вищі пенсії

У липні на українців чекає третя й остання індексація пенсій. Проте перерахують виплати не усім, а лише деяким категоріям населення.

Кому підвищать пенсію

Виплати піднімуть на 19,7% отримають колишні працівники наступних професій:

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держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці.

Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність",

– пояснив голова правління ПФУ Євгеній Капінус.

У березні для 10,5 мільйонів українців проіндексували пенсії на 19,7%. Підвищення коливалося від 100 до 1 500 гривень.

Відповідно розмір потенційної доплати буде залежати від індивідуальної виплати особи. Вона може коливатися від 100 до 1 000 гривень.

Хто не отримає доплат до пенсії