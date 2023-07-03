Кому повысят пенсию

Выплаты поднимут на 19,7% получат бывшие работники следующих профессий:

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госслужащие;

работники органов местного самоуправления;

народные депутаты;

ученые.

С 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" ,

– объяснил председатель правления ПФУ Евгений Капинус.

Напомним! В марте для 10,5 миллиона украинцев проиндексировали пенсии на 19,7%. Повышение колебалось от 100 до 1500 гривен.

Соответственно, размер потенциальной доплаты будет зависеть от индивидуальной выплаты лица. Она может колебаться от 100 до 1000 гривен.

Кто не получит доплат к пенсии