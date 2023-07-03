Кому повысят пенсию

Выплаты поднимут на 19,7% получат бывшие работники следующих профессий:

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  • госслужащие;
  • работники органов местного самоуправления;
  • народные депутаты;
  • ученые.

С 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности" ,
– объяснил председатель правления ПФУ Евгений Капинус.

Соответственно, размер потенциальной доплаты будет зависеть от индивидуальной выплаты лица. Она может колебаться от 100 до 1000 гривен.

Кто не получит доплат к пенсии

  • В ПФУ сообщили, что доплаты не выплатят для пенсионеров, не работающих и проживающих на территории радиоактивного загрязнения.
  • Дело в том, что часто пенсионеры из других областей часто в старости покупают дом на территориях радиационного загрязнения, а затем подают заявку на выплату этой надбавки к пенсии.
  • Выплаты отменили, потому что в бюджете не хватает средств на покрытие потребностей этих людей. Раньше они получали доплаты в размере от 1 до 3 минимальных зарплат.