Деяким українцям не виплатять пенсію в липні: хто залишиться без грошей

Вже у липні деякі українці можуть залишитися без пенсії. Однак, як заспокоюють у Пенсійному фонді, такі пенсіонери зможуть згодом поновити свої виплати.

Хто залишиться без пенсії у липні

Як стало відомо, у разі не проходження ідентифікації вже у липні деякі українці втратять право на отримання пенсій А саме це стосується ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року.

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Однак, пенсіонери, яким призупинять виплату, зможуть поновити її. Проте, вже після проходження процедури ідентифікації.

Як повідомляють у ПФУ, нині це можна зробити в один із наступних варіантів:

особисто у відділені Пенсійного фонду;

особисто у відділенні Ощадбанку;

через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;

на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";

у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал

Який розмір пенсії в Україні

Зокрема, ідентифікацію необхідно проходити кожні шість місяців, щоб держава могла впевнитися, що гроші отримує саме той, кому вони призначені.

Мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню для пенсіонерів без потрібного страхового стажу та 2725 гривень для пенсіонерів, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу. А максимальна пенсійна виплата в Україні складає – 23 610 гривень.

Середній розмір пенсії в Україні нині становить 5 743,27 гривні.