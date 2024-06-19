Хто залишиться без пенсії у липні
Як стало відомо, у разі не проходження ідентифікації вже у липні деякі українці втратять право на отримання пенсій А саме це стосується ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року.
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Однак, пенсіонери, яким призупинять виплату, зможуть поновити її. Проте, вже після проходження процедури ідентифікації.
Як повідомляють у ПФУ, нині це можна зробити в один із наступних варіантів:
- особисто у відділені Пенсійного фонду;
- особисто у відділенні Ощадбанку;
- через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;
- на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";
- у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал
Який розмір пенсії в Україні
Мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню для пенсіонерів без потрібного страхового стажу та 2725 гривень для пенсіонерів, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу. А максимальна пенсійна виплата в Україні складає – 23 610 гривень.