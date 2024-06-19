Хто залишиться без пенсії у липні

Як стало відомо, у разі не проходження ідентифікації вже у липні деякі українці втратять право на отримання пенсій А саме це стосується ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року.

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Однак, пенсіонери, яким призупинять виплату, зможуть поновити її. Проте, вже після проходження процедури ідентифікації.

Як повідомляють у ПФУ, нині це можна зробити в один із наступних варіантів:

особисто у відділені Пенсійного фонду;

особисто у відділенні Ощадбанку;

через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;

на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";

у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал

Важливо! Зокрема, ідентифікацію необхідно проходити кожні шість місяців, щоб держава могла впевнитися, що гроші отримує саме той, кому вони призначені.

Який розмір пенсії в Україні

Мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню для пенсіонерів без потрібного страхового стажу та 2725 гривень для пенсіонерів, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу. А максимальна пенсійна виплата в Україні складає – 23 610 гривень.