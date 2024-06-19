Хто залишиться без пенсії у липні

Як стало відомо, у разі не проходження ідентифікації вже у липні деякі українці втратять право на отримання пенсій А саме це стосується ВПО, які набули цей статус до 24 лютого 2022 року.

Читайте також: Без індексації: кому не варто чекати на збільшення пенсії

Однак, пенсіонери, яким призупинять виплату, зможуть поновити її. Проте, вже після проходження процедури ідентифікації.

Як повідомляють у ПФУ, нині це можна зробити в один із наступних варіантів:

  • особисто у відділені Пенсійного фонду;
  • особисто у відділенні Ощадбанку;
  • через відеоконференцію, для цього потрібно подати відповідну заяву;
  • на вебпорталі електронних послуг ПФУ, авторизувавшись через "Дія. Підпис";
  • у дипломатичних установах України за кордоном, передати документи щодо проходження ідентифікації ПФУ потрібно поштою або через вебпортал

Який розмір пенсії в Україні

Мінімальна пенсія в Україні становить 2 361 гривню для пенсіонерів без потрібного страхового стажу та 2725 гривень для пенсіонерів, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу. А максимальна пенсійна виплата в Україні складає – 23 610 гривень.