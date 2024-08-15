Виплату пенсій деяким українцям можуть припинити: названо причини

15 серпня 2024, 12:50
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

"Право на захист"

Деякі пенсіонери можуть зіткнутися з ризиком втрати пенсійних виплат. Щоб уникнути цієї проблеми, важливо знати кілька ключових аспектів.

У якому випадку можуть припинити пенсійні виплати

Правозахисники підкреслюють, що всі ситуації, що можуть призвести до припинення пенсії, регулюються законодавством. Серед них – своєчасна перевірка особистих даних, дотримання всіх необхідних формальностей та оновлення інформації в органах соціального забезпечення.

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Важливо також бути в курсі нововведень і змін у законодавстві, які можуть вплинути на отримання пенсії.

Зокрема, за рішенням суду пенсійні виплати можуть бути припинені у таких випадках:

  • Якщо пенсію призначено на основі недостовірних документів.
  • Протягом всього періоду проживання пенсіонера за кордоном, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України, схваленими Верховною Радою України.
  • У разі смерті пенсіонера.
  • Якщо пенсіонер не отримував виплати протягом шести місяців поспіль.
  • У інших випадках, передбачених законодавством.
Зауважте! Виплату пенсії можна відновити, якщо пенсіонер подасть заяву до Пенсійного фонду та будуть з’ясовані всі обставини. У такому випадку пенсію повинні відновити протягом 10 днів.