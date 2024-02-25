На які пенсії можуть розраховувати люди з інвалідністю у 2024 році

Наявність повної або часткової втрати працездатності надає особі можливість оформлення статусу особи з інвалідністю та отримання відповідної пенсії. Особи, які належать до першої, другої або третьої групи інвалідності, мають право на фінансову підтримку від держави.

Скільки отримують особи з інвалідністю

Розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю визначається відповідно до групи інвалідності та процентної частки від стандартної пенсії за віком.

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Ось які суми отримують люди з різними категоріями інвалідності:

особи з інвалідністю першої групи отримують 100% виплат від стандартної пенсії за віком;

особи з інвалідністю другої групи 90% виплат від стандартної пенсії за віком;

особи з інвалідністю третьої групи 50% виплат від стандартної пенсії за віком.

Цього року мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю встановлені на такому рівні:

для осіб з інвалідністю першої групи — 2 760 гривень;

для осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які не працюють — 2 520 гривень;

для осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які працюють — 2 093 гривень.

! Необхідна тривалість страхового стажу для отримання пенсії залежить від віку особи на час визнання інвалідності, при цьому мінімальний стаж становить 15 років. У випадку встановлення інвалідності після досягнення пенсійного віку, а саме 60 років, особа має право обрати тип виплат, які вона бажає отримувати: за віком або за інвалідністю.

Пенсії людям з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують підвищені пенсійні виплати:

І група інвалідності — 8 187,48 гривні;

II група — 6 549,98 гривні;

III група — 5 048,95 гривні;

Діти-інваліди — 5 048,95 гривні.

Ліквідатори наслідків ЧАЕС мають окремі тарифи:

І група інвалідності — 13 376,21 гривні;

II група — 10 700,97 гривні;

III група — 8 025,73 гривні.

! Розрахунок пенсій базується на компенсації за втрати, зокрема на заробітній платі у зоні ЧАЕС між 1986 та 1990 роками або на п'ятикратній мінімальній зарплаті на 1 січня року нарахування.

Пенсії військовослужбовцям з інвалідністю

Особам з інвалідністю внаслідок війни нараховуються пенсії залежно від групи інвалідності:

І група — 100% від грошового забезпечення;

II група — 80%;

III група — 60%.

Мінімальні розміри пенсій у 2024 році:

І група — 13 604,50 гривні;

II група — 10 988,25 гривні;

III група — 7 534,80 гривні.

Пенсійні виплати військовим нараховуються за інвалідністю, пов'язаною зі службою, або захворюваннями, що виникли внаслідок служби.