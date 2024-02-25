На які пенсії можуть розраховувати люди з інвалідністю у 2024 році
Джерело:ПФУ
Наявність повної або часткової втрати працездатності надає особі можливість оформлення статусу особи з інвалідністю та отримання відповідної пенсії. Особи, які належать до першої, другої або третьої групи інвалідності, мають право на фінансову підтримку від держави.
Скільки отримують особи з інвалідністю
Розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю визначається відповідно до групи інвалідності та процентної частки від стандартної пенсії за віком.
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Ось які суми отримують люди з різними категоріями інвалідності:
- особи з інвалідністю першої групи отримують 100% виплат від стандартної пенсії за віком;
- особи з інвалідністю другої групи 90% виплат від стандартної пенсії за віком;
- особи з інвалідністю третьої групи 50% виплат від стандартної пенсії за віком.
Цього року мінімальні розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю встановлені на такому рівні:
- для осіб з інвалідністю першої групи — 2 760 гривень;
- для осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які не працюють — 2 520 гривень;
- для осіб з інвалідністю другої та третьої груп, які працюють — 2 093 гривень.
Пенсії людям з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС
постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують підвищені пенсійні виплати:
- І група інвалідності — 8 187,48 гривні;
- II група — 6 549,98 гривні;
- III група — 5 048,95 гривні;
- Діти-інваліди — 5 048,95 гривні.
Ліквідатори наслідків ЧАЕС мають окремі тарифи:
- І група інвалідності — 13 376,21 гривні;
- II група — 10 700,97 гривні;
- III група — 8 025,73 гривні.
Пенсії військовослужбовцям з інвалідністю
Особам з інвалідністю внаслідок війни нараховуються пенсії залежно від групи інвалідності:
- І група — 100% від грошового забезпечення;
- II група — 80%;
- III група — 60%.
Мінімальні розміри пенсій у 2024 році:
- І група — 13 604,50 гривні;
- II група — 10 988,25 гривні;
- III група — 7 534,80 гривні.
Пенсійні виплати військовим нараховуються за інвалідністю, пов'язаною зі службою, або захворюваннями, що виникли внаслідок служби.