Сколько получают лица с инвалидностью

Размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью определяется в соответствии с группой инвалидности и процентной долей от стандартной пенсии по возрасту.

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Вот какие суммы получают люди с разными категориями инвалидности:

лица с инвалидностью первой группы получают 100% выплат от стандартной пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью второй группы 90% выплат от стандартной пенсии по возрасту;

лица с инвалидностью третьей группы 50% выплат от стандартной пенсии по возрасту.

В этом году минимальные размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью установлены на таком уровне:

для лиц с инвалидностью первой группы - 2 760 гривен;

для лиц с инвалидностью второй и третьей групп, которые не работают - 2 520 гривен;

для лиц с инвалидностью второй и третьей групп, которые работают - 2 093 гривен.

Важно! Необходимая продолжительность страхового стажа для получения пенсии зависит от возраста лица на время признания инвалидности, при этом минимальный стаж составляет 15 лет. В случае установления инвалидности после достижения пенсионного возраста, а именно 60 лет, лицо имеет право выбрать тип выплат, которые она желает получать: по возрасту или по инвалидности.

Пенсии людям с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, получают повышенные пенсионные выплаты:

І группа инвалидности - 8 187,48 гривны;

II группа - 6 549,98 гривны;

III группа - 5 048,95 гривны;

Дети-инвалиды - 5 048,95 гривны.

Ликвидаторы последствий ЧАЭС имеют отдельные тарифы:

I группа инвалидности - 13 376,21 гривны;

II группа - 10 700,97 гривны;

III группа - 8 025,73 гривны.

Заметьте! Расчет пенсий базируется на компенсации за потери, в частности на заработной плате в зоне ЧАЭС между 1986 и 1990 годами или на пятикратной минимальной зарплате на 1 января года начисления.

Пенсии военнослужащим с инвалидностью

Лицам с инвалидностью вследствие войны начисляются пенсии в зависимости от группы инвалидности:

I группа - 100% от денежного обеспечения;

II группа - 80%;

III группа - 60%.

Минимальные размеры пенсий в 2024 году:

I группа - 13 604,50 гривны;

II группа - 10 988,25 гривны;

III группа - 7 534,80 гривны.

Пенсионные выплаты военным начисляются по инвалидности, связанной со службой, или заболеваниями, возникших вследствие службы.