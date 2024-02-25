Сколько получают лица с инвалидностью
Размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью определяется в соответствии с группой инвалидности и процентной долей от стандартной пенсии по возрасту.
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Вот какие суммы получают люди с разными категориями инвалидности:
- лица с инвалидностью первой группы получают 100% выплат от стандартной пенсии по возрасту;
- лица с инвалидностью второй группы 90% выплат от стандартной пенсии по возрасту;
- лица с инвалидностью третьей группы 50% выплат от стандартной пенсии по возрасту.
В этом году минимальные размеры пенсионных выплат для лиц с инвалидностью установлены на таком уровне:
- для лиц с инвалидностью первой группы - 2 760 гривен;
- для лиц с инвалидностью второй и третьей групп, которые не работают - 2 520 гривен;
- для лиц с инвалидностью второй и третьей групп, которые работают - 2 093 гривен.
Пенсии людям с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС
пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, получают повышенные пенсионные выплаты:
- І группа инвалидности - 8 187,48 гривны;
- II группа - 6 549,98 гривны;
- III группа - 5 048,95 гривны;
- Дети-инвалиды - 5 048,95 гривны.
Ликвидаторы последствий ЧАЭС имеют отдельные тарифы:
- I группа инвалидности - 13 376,21 гривны;
- II группа - 10 700,97 гривны;
- III группа - 8 025,73 гривны.
Пенсии военнослужащим с инвалидностью
Лицам с инвалидностью вследствие войны начисляются пенсии в зависимости от группы инвалидности:
- I группа - 100% от денежного обеспечения;
- II группа - 80%;
- III группа - 60%.
Минимальные размеры пенсий в 2024 году:
- I группа - 13 604,50 гривны;
- II группа - 10 988,25 гривны;
- III группа - 7 534,80 гривны.
Пенсионные выплаты военным начисляются по инвалидности, связанной со службой, или заболеваниями, возникших вследствие службы.